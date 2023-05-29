Российские СМИ сообщают, что у звездной пары сложная ситуация с деньгами, поэтому тот дом, который он не смогли продать, сейчас они сдают в аренду.

Вера Брежнева и Константин Меладзе, которые сейчас живут в Италии, в конце прошлого года выставили на продажу свой дом в элитном российском поселке "Миллениум парк" около Москвы. Однако желающих купить апартаменты так и не нашлось.

Риэлторы жаловались, что на просмотр записывалось очень много людей, которые реально не были нацелены на покупку жилья - просто всем хотелось вживую увидеть, как же жили экс-виагрянка и именитый продюсер.

Сейчас в росСМИ появилась информация о том, что особняк можно арендовать. Изначально его цена - 1,8 миллионов рублей (800 тысяч гривень) в месяц. Однако риэлтор звездных супругов может сделать скидку до 1,5 миллиона.

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Что Вера Брежнева и Константин Меладзе говорят о войне

Лично Вера Брежнева и Константин Меладзе не комментировали ситуацию со своим российским жильем. Они живет в собственном особняке в Тоскане неподалеку от озера Гарда.

После начала полномасштабной войны Вера отправилась в Польшу, где волонтерила на складе гуманитарной помощи. Ходили слухи, что она рассталась с Меладзе на почве разногласий касательно войны, но официального подтверждения этому не было.

Напомним, у Брежневой в России нашли огромные долги.

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