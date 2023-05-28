Певица посетила концерт Макаревича в Израиле.

Известная певица Алла Пугачева посетила концерт Андрея Макаревича и его группы "Машина времени". Артисты выступили в Израиле, а Примадонна не просто сидела в зрительском зале.

Певица вышла на одну сцену с Макаревичем. Она поздоровалась с фанатами и поддержала "Машину времени". Эмоциями от концерта Пугачева уже поделилась на своей странице в Instagram.

"Машина Времени" в любые времена ко времени. С Днем Рождения, друзья!" - написала певица.

Известно, что 27 мая группа отметила день основания коллектива. В 1969 году в этот день музыканты начали свою творческую деятельность. В этом году день рождения группы они отметили на сцене в израильском городе Кейсария.

На видео с концерта Пугачева выглядит счастливой и восторженной. Она улыбалась на камеру и подпевала. Также она "зажигала" на сцене, что сильно взбесило россиян.

Для похода на концерт Пугачева выбрала сдержанный образ - светлую блузу и голубые джинсы. Она была практически без макияжа, из-за чего ее было сложно узнать.

Пугачева на концерте Макаревича - видео

Реакция сети

Многие пользователи отметили, что были рады увидеть Пугачевой на новом видео. Они пишут:

"Все повторяется. Убогие у власти, свободомыслящие в изгнании!"

"Машина времени", Алла Борисовна, "ДДТ"... Мы не ошибались в вас! Спасибо за смелость и свое мнение"

"Настоящие и честные артисты, которые войдут в историю".

Однако не обошлось и без россиян. Хейтеры "плюются желчью" и пытаются оскорбить Пугачеву с Макаревичем. Такие комментаторы пишут:

"Убогие, ни родины, ни флага, ни признания народа. Веселость напускная, себя не обманешь... Бог вам судья, даже не жаль... Мир под вас не прогнется, как не старайтесь"

"Мне странно. Почему в Москве вы так свободно не общались с простыми смертными, не выходили в люди, особенно в последнее время вас нигде не было видно"

"Я удивилась, что вообще кто-то ходит на этого Макаревича ... Убожество, как и его поклонница, скоро начнут скулить и проситься в Россию на заработки, ничтожества моральные"

Что Макаревич говорит о войне

За несколько дней до начала полномасштабной войны, которую РФ больше года назад развязала в Украине, Макаревич выступил с заявлением. Он осудил кремлевский режим. 25 февраля 2022 года певец обратился к россиянам с требованием немедленно прекратить войну. Макаревич также отмечал, что РФ не сможет победить Украину.

Осенью 2022 года страна-агрессор признала Макаревича "иноагентом". В мае этого года певец назвал назвал россиян "подтявкивающим г*вном". По словам Макаревича, возвращаться в РФ он не планирует.

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