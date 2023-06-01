Певица заявила, что она продолжает платить налоги в РФ.

Известная певица Земфира Рамазанова прокомментировала информацию о том, что она получила гражданство Франции. Артистка заявила, что это является неправдой.

На своей странице в Instagram Земфира написала, что слухи о ее новом гражданстве распространила российская пропаганда. Помимо этого, певица высказалась о своем статусе "иноагента", который ей "присвоили" в РФ якобы за то, что она получает финансирование от иностранных организаций.

"Пропаганда набрасывает и отрабатывает. Я - гражданка Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было", - написала Земфира.

Видео дня

Также звезда отметила, что она уже год действительно не проживает в РФ. Однако она все равно платит налоги в казну страны-агрессора.

"Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство", - добавила Земфира.

В комментариях многие пользователи отметили, что им не совсем понятно, зачем певица продолжает платить налоги. Они пишут:

"Ваши налоги оплачивают пропаганду и агрессию против других государств. Так себе гордость"

"Не платите, пожалуйста, налоги Российской Федерации"

"Земфира крутая, уважаю ее позицию! Не очень понимаю только, зачем платить налоги, за которые потом убивают людей и ведут войну?".

СМИ заявили, что Земфира получила гражданство Франции - с чего все началось

Напомним, вчера российские Telegram-каналы заявили, что Земфира стала гражданкой Франции. Помимо этого, издания утверждали, что певица и Рената Литвинова уже якобы открыли новое дело.

До этого Земфиру признали в РФ "иноагентом". Певица вскоре заявила, что планирует оспаривать это решение в суде.

Вас также могут заинтересовать новости: