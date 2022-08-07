Известный российский юморист, который поддержал Украину, поразил знанием латышского.

Известный комик и пародист Максим Галкин, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержал нашу страну и рассказывал поклонникам правду о зверствах оккупантов, потроллил российскую диаспору на одном из своих концертов в латвийском городе Юрмала.

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал учить латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах... Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только на латышском. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят россияне - они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили", - сказал со сцены муж Аллы Пугачевой, на что публика ответила громкими овациями.

Напомним, в России объявили "охоту" на Максима Галкина из-за позиции по войне против Украины. У него уже "отжали" семейный дворец недалеко от Москвы и готовят уголовное дело.

Также УНИАН писал, что в России предложили "выпороть" Галкина за его антивоенную позицию. Юморист отреагировал.

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