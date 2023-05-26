София Ротару уже давно не дает интервью, а актуальной информации о ней практически нет.

Латышская певица Лайма Вайкуле, которая осудила полномасштабную войну, развязанную Кремлем, призналась, что общалась с Софией Ротару уже после 24 февраля 2022 года. По словам Вайкуле, Ротару в тот самый ужасный для всей страны день была в Киеве.

Лайма уточнила, что из разговора с исполнительницей "Червоной руты" поняла, что она была очень напугана. Ей, как и многим украинцам, пришлось прятаться в бомбоубежищи от атак россиян.

"Она была в Киеве, когда бомбили. Она сказала: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пережила эту ночь. У меня лекарств не было. Я побежала в бомбоубежище". Это я знаю о Софе", - рассказала Лайма Вайкуле в новом интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Возможно, после этого София Михайловна отправилась во Львов, однако точно Вайкуле сказать не может, ведь связь артисток после начала полномасштабной войны очень быстро оборвалась.

Что София Ротару говорила о войне

Она была немногословна, но по ее публикациям в Instagram можно понять, что она против войны. Ротару публиковала поздравления на украинские праздники, а также неоднократно благодарила героев за то, что они так самоотверженно защищают свою родину.

Кроме того, София Ротару публиковала фото, сделанные на местах зверских обстрелов со стороны захватчиков.

Однако сын и внук Софии Михайловны не отличились особым патриотизмом. В марте 2022 года их поймали при попытке незаконного пересечения границы с Украиной - со страны они пытались сбежать на лодке.

Ранее УНИАН писал, что умер известный украинский композитор, работавший с Ротару и Бобулом.

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