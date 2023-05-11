Сальвадор Собрал представлял Португалию в 2017 году.

Евровидение-2017 проходило в Киеве после того, как годом ранее певица Джамала одержала победу. Португалию в 2017 году на песенном конкурсе представлял Сальвадор Собрал с трогательной песней "Amar pelos dois".

Несмотря на то, что у музыканта не было эпатажного номера и дерзких нарядов, он смог не просто занять первое место, а еще и стал абсолютным рекордсменом, пишет Главред.

Так, Собрал получил на Евровидении в Киеве 758 баллов. Такого результата никому не удавалось достичь за всю историю конкурса.

Сальвадор Собрал: Евровидение-2017

На сцене он появился в черных джинсах и большом пиджаке. Свои длинные волосы он собрал в пучок на макушке. Поразил зрителей со всего мира не внешний вид артиста, а его невероятная харизма и неповторимый голос.

Стоит отметить, что из-за проблем со здоровьем все репетиции Сальвадор пропустил. Он выходил на сцену лишь во время генеральной репетиции, в первом полуфинале и в финале.

Спустя четыре месяца после триумфа на киевской сцене Собрал попал в реанимацию. Из-за врожденного порока сердца его жизни угрожала опасность, поэтому врачи решились на пересадку сердца.

Сегодня Сальвадор Собрал чувствует себя отлично. Он - востребованный артист, концертный график которого плотно расписан до конца текущего года.

Напомним, Юлия Санина открыла закулисье Евровидения.

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