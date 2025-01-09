Также стронгмен поделился, когда окончательно расстался с бывшей.

Украинский спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк, который 6 января в пятый раз стал отцом, высказался о своей личной жизни. Стронгмен ответил, когда окончательного развелся с экс-супругой и когда планирует жениться на новой избраннице.

Как известно, Вирастюк в июне прошлого года объявил о разводе с Инной, правда, оказалось, что тогда мужчина немного поторопился. Бракоразводный процесс затянулся еще на полгода, сообщил 50-летний Василий Ярославович в комментарии для "Слава ПРО". Документы о разводе он получил в конце декабря 2024 года и официально стал холостяком.

"Официально развели, это произошло 18-го декабря 2024 года. Хотя предварительное решение суда уже было в начале июня. Я настолько обрадовался, что написал тогда пост. Но, прочитав этот пост, сторона-истец была недовольна и подала апелляцию. И для этого окончательного решения пришлось ждать еще полгода, ровно шесть месяцев. Но уже нас окончательно развели, и это официально", - сказал спортсмен, которого 21 год назад признали самым сильным человеком мира.

Также он ответил, собирается ли вести к алтарю свою нынешнюю возлюбленную Ирину, с которой воспитывает уже двух сыновей. По словам Вирастюка, о следующем браке, который станет уже третьим для него, пока что он не думает.

"Что касается нашей женитьбы с Ириной, моей возлюбленной, об этом еще рано говорить. Мы об этом пока не думаем", - добавил нардеп.

К слову, первый брак Василия длился три года, но, к сожалению, его экс-супруга Светлана погибла. У них родился общий сын Адам, которому сейчас 20 лет. Во второй раз депутат женился на Инне, с которой прожил 20 лет и воспитал двух сыновей - Олега и Александра. В 2024 году Вирастюк сообщил о новом романе, находясь еще в браке с Инной. В 2023 году новая избранница Ирина родила четвертого сына спортсмену - Владимира - а в этом году уже пятого - Ярослава.

Напомним, ранее Василий Вирастюк впервые показал свою новую избранницу Ирину. Пара вместе засветилась за праздничным столом.

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