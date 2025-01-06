Пара вместе засветилась за праздничным столом.

Украинский спортсмен и политик Василий Вирастюк, который после измены жене снова стал отцом, впервые полностью показал свою новую возлюбленную Ирину.

Мужчина в своем Instagram опубликовал фото, на котором сидит за праздничным столом вместе с друзьями и избранницей. Заметно, что Василий выбрал место рядом с Ириной, лицо которой ранее прикрывал рукой.

Теперь мужчина решил не скрывать свою возлюбленную, которая родила ему сына.

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"В такое время такие душевные встречи с друзьями очень ценны, хоть и редкие", - подписал фотографию друг спортсмена.

Что известно о личной жизни Василия Вирастюка

Вирастюк 15 лет был в браке с женой по имени Инна. Пара вместе воспитывала сына от первого брака Василия - Адама - и двух общих сыновей Олега и Сашу.

В 2023 году стало известно, что супруги разводятся со скандалом. Позже Вирастюк признался, что начал новые отношения с младшей на 11 лет Ириной в то время, как Инна уехала с детьми за границу в начале войны. В 2024 году Василий стал папой в четвертый раз.

Напомним, ранее танцовщица Илона Гвоздева заговорила о кризисах в браке с мужем.

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