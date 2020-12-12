Артист снялся во многих российских и советских фильмах.

В возрасте 85 лет жизни скончался актер российского театра и кино Валентин Гафт.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на подтверждение жены умершего.

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По данным источников РИА Новости, Гафта похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с артистом состоится во вторник в театре «Современник».

В августе 2019 Гафт был госпитализирован с инсультом, затем его перевели в реабилитационный центр.

Артист снялся во многих российских и советских фильмах, самые известные роли – покойный в «Здравствуйте, я ваша тетя», Сидорин в «Гараже», Сатанеев в «Чародеях», Воланд в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары.

Позиция по Крыму

Валентина Гафта внесли в список «Миротворец» как лицо, угрожающее национальной опасности Украины. В интервью изданию Гордон он подтвердил фразу, сказанную в пропагандистском фильме НТВ, что является путинистом.

"Всегда говорю то, что думаю ... Кому нужна Украина? Крым отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее те столько боролись, пролили кровь", – сказал Гафт в интервью в 2015 году.

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Автор: Яна Ставская