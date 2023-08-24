Это произошло в Харькове.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что у него с писателем Сергеем Жаданом очень близкие отношения. Более тесно они начали дружить после одной опасной ситуации, когда Жадан спас ему жизнь.

В МКЦИ Октябрьский, где на днях отпраздновали день рождения Жадана, Вакарчук рассказал, что тот спас его, когда он слишком близко подошел к мине в Харькове, на Салтовке.

"Сергей стоял и следил, чтобы я случайно не стал на противопехотную мину, которая в этот момент была в метре от моей ноги. И это не шутка. Это правда. Мы тогда заехали к харьковской территориальной 127-ю бригаде", - рассказал Вакарчук.

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Он добавил, что Жадан взял плафон и поставил его наверх, чтобы певец случайно не наступил на мину. После этого они стали по-настоящему близкими людьми.

Кроме того, в день рождения Жадана Вакарчук исполнил песню "Країна дітей", написанную на стихи писателя. Впервые он ее исполнил в 2021 году в дуэте с Alyona Alyona.

Напомним, ранее Вакарчук на фоне руин в Донецкой области вспомнил покойного отца.

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