6 марта отец Святослава Вакарчука Иван мог бы отпраздновать 76-летие, но он ушел из жизни раньше.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который после начала полномасштабного вторжения регулярно бывает на фронте и помогает армии, поделился фотографией, сделанной на фоне руин жилого дома в Донецкой области.

6 марта для Святослава - особенный день. В этот день его отцу могло бы исполниться 76 лет, но мужчина раньше ушел из жизни.

Иван Вакарчук был Героем Украины, а также занимал должность министра образования Украины. Вот что Святослав сказал в этот памятный день:

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"В этот день был бы день рождения моего папы Ивана Вакарчука. Всегда вспоминаю его слова: "Если можешь чем-то не заниматься - не занимайся. Делай только то, чего не можешь не делать". Именно поэтому сейчас, здесь. На Донбассе. С нашими защитниками и защитницами. Буду ездить сюда столько, сколько нужно. До победы".

Отметим, помимо фронтовой работы Святослав Вакарчук нередко выезжает за границу, чтобы принять участие в благотворительных концертах. Например, недавно он выступил в Лондоне. Мероприятие было организовано при помощи известного благотворительного фонда Crown Agents International Development.

Концерт был организован с целью собрать средства для украинских больниц, пострадавших от войны. Получилось это очень успешно - Вакарчук заявил, что он с командой собрал 3.3 миллиона фунтов - около 147 миллионов гривень.

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