Мужчина также рассказал, кто его поддерживал в критические моменты.

Известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков признался, что был на грани жизни и смерти.

45-летний мужчина впервые рассказал, что лежал в коме. Это произошло в начале 2024 года, когда спортсмена экстренно госпитализировали в киевскую больницу и сделали операцию на сердце. Оказалось, что тогда врачи буквально боролись за жизнь Узелкова.

"Никому не дам радоваться за мою смерть. Я вернулся с того света после 2 недель комы и операций", - написал Вячеслав в своем Instagram.

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Он также подчеркнул, что весь сложный для него период рядом была его избранница. Имя ее боксер пока не называет, но известно, что пара уже помолвлена.

"Была возле меня, когда я умирал. Меня подняла и заставила поверить в мои силы. Помогла мне преодолеть отчаяние и смерть".

Что известно о Вячеславе Узелкове

Вячеслав Узелков - профессиональный боксер, который родился в Виннице. Дебютировал на ринге в 2004 году. Его спортивная карьера продолжалась 10 лет. Позже мужчина начал тренировать людей и участвовал в съемках различных телепроектов. В 2015 году стало известно, что Узелков перенес инсульт.

Позже он скандально развелся с фитнес-тренером Мариной Боржемской. У них есть двое общих детей: сын Роберт и дочь Оливия.

Напомним, ранее 15-летний сын Узелкова резко обратился к отцу.

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