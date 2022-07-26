Олег Винник пообщался по видеосвязи с военнослужащим, который сделал скриншот их разговора.

Украинская певец Олег Винник уже пять месяцев молчит о войне в Украине и не дает о себе знать. Поклонники обеспокоены его состоянием. Кто-то думает, что покоритель "волчиц" болен, а кто-то уверен, что он просто выехал в Германию еще до начала войны.

В любом случае от Винника не было ни единой весточки за все время полномасштабного вторжения. Несколько раз он публиковал в своих соцсетях патриотические картинки, но не вел полноценную информационную войну.

При этом супруг известной украинской певицы Оксаны Билозир, а также военнослужащий ВСУ Роман Недзельский "слил" в сеть скриншот разговора с Винником по видеосвязи.

Видно, что певец слегка себя запустил. В кадре он предстал в кепке, очках и отросшей седой бородой.

Напомним, ранее стало известно, куда и почему пропал Олег Винник. По словам адвоката, Винник проживает в Берлине, откуда помогает украинцам и проходит лечение. Напомним, из-за проблем со здоровьем еще до войны артист отменил несколько концертов. За рубежом Олег обратился к специалистам и продолжает лечение из-за обострения.

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