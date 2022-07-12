Несмотря на проблемы со здоровьем, певец помогает ВСУ, заверила его адвокат.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у многих возник вопрос, куда пропал из публичного пространства повелитель "волчиц" Олег Винник.

Поэтому адвокат артиста наконец ответила на вопросы о его местонахождении и о причинах его молчания о войне. Оказывается, артист за рубежом и имеет проблемы со здоровьем, сообщает ТСН.

По словам адвоката, Винник проживает в Берлине, откуда помогает украинцам и проходит лечение. Напомним, из-за проблем со здоровьем еще до войны артист отменил несколько концертов. За рубежом Олег обратился к специалистам и продолжает лечение из-за обострения.

Но, несмотря на проблемы со здоровьем, певец помогает ВСУ, заверила его адвокат. Он отправляет в армию автомобили через свой благотворительный фонд "волчица".

Адвокат говорит, что Винник не пиарится на своей помощи, и он осуждает полномасштабное российское вторжение в нашу страну.

Ранее солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин предположил, что Олег Винник сейчас может находиться в Германии где он, кстати, начинал свою карьеру как оперный певец.

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