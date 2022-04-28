Умер отец артиста, с которым он не общался много лет.

Украинский артист Алексей Завгородний впервые рассказал о смерти своего отца. По словам Позитива, они много лет не общались, поэтому об этом трагедии он узнал не сразу.

"Я с папой не общался. Папа умер. Это я первый раз говорю... Мне сказали, что он умер по здоровью... Нам его семья, и дети которые у него были, никто ничего не сказал. Мне товарищ семейный позвонил, потому что родители дружили. Это он позвонил моей маме и сказал, что отца уже нет", – рассказал Позитив в программе "ЖВЛ".

Также он признался, что более-менее спокойно пережил эту новость, а вот его сестра очень плакала. По его словам, они даже думали приехать к отцу, чтобы наладить контакт, но не успели.

"У меня вся жизнь прошла без общения. Не было и нет у меня какой-то обиды, ничего такого... Он не один был, поэтому я как-то не сильно переживал. Хотелось, конечно, очень многое рассказать", – добавил Позитив.

Напомним, ранее Позитив пристыдил мужчин, которые пытаются выехать за границу.

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