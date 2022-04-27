"Под раздачу" попали сын и внук Софии Ротару.

Украинский артист Алексей Завгородний пристыдил мужчин, которые во время войны пытаются выехать за границу. По его словам, эти мужчины - клоуны.

"Это просто клоуны. Смешно. Родственники Софии Ротару пытались уехать. Есть много знакомых, которые на границе с Молдовой, то говорили: "Есть много разных историй о ваших артистах", - сказал Позитив в программе "По-своему подкаст".

Он добавил, что с первого дня вторжения РФ в Украину знал, что останется на Родине и будет помогать тем, кому это нужно.

"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать", - отметил артист.

Сейчас он не только помогает военным, но и выступает для украинских детей, чтобы поддержать их в такое непростое время. При этом на данный момент он находится на Западной Украине.

Напомним, ранее Позитив сквозь слезы рассказал о помощи детям.

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