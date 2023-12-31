Ее невестка недавно родила малыша.

Невестка скандальной телеведущей Оксаны Марченко стала мамой. Она родила второго внука Марченко и ее супругу, беглому политику Виктору Медведчуку.

Так, Екатерина почти сразу после родов организовала фотосессию со своими детьми.

Как сообщают росСМИ, девушка фотографировалась с новорожденным ребенком, имя которого она пока не рассекретила, и с сыном Виктором, которого назвали в честь дедушки, предавшего Украину.

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Стоит отметить, что Марченко с мужем, сыном, невесткой и внуками живет в РФ. Они предали Украину и встали на сторону России, которая развязала на их родине полномасштабную войну и устроила геноцид украинского народа.

К слову, война застала Оксану Марченко в Украине. Однако после задержания беглого политика Медведчука, она начала позориться обращениями к мировым лидерам, чтобы те поспособствовали освобождению ее супруга. При этом вскоре она покинула Украину и переехала в РФ.

Напомним, звезда "Дизель шоу" оказался родственником Оксаны Марченко. По словам Сморигина, они познакомились более 15 лет назад.

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