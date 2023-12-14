По словам Сморигина, они познакомились более 15 лет назад.

Актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин рассказал, что много лет назад породнился со скандальной Оксаной Марченко. По его словам, она стала крестной мамой его дочери.

Он рассказал, что они познакомились во время работы на одном из телеканалов Украины. Сморигин был автором сценариев, а Марченко - ведущей. Евгений вспомнил, что Марченко была верующим человеком, поэтому когда у него родилась дочь, он и предложил ей стать его кумой.

"Много общались на тему религии, она действительно верующий человек. Когда у меня родилась дочь Лиза, подумал, что ближе в плане веры у меня нет человека. Я предложил ей стать крестной мамой", – признался актер в интервью "Обозревателю".

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Однако после полномасштабного российского вторжения и после того, как Марченко и ее супруг Виктор Медведчук стали предателями и сбежали из Украины, Сморигин перестал общаться с кумой.

"Сейчас, после всего, что произошло, мы не общаемся. До полномасштабного вторжения она поздравляла Лизу с днем рождения, передавала подарки. Сейчас – нет. Ни мы с женой, ни дочь с Оксаной не имеем никаких связей", – добавил Евгений.

Напомним, ранее Маша Ефросинина вспомнила негативный опыт, связанный с Оксаной Марченко.

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