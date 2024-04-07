Как оказалось, у ее родных есть большие долги.

Мама принцессы Кейт Миддлтон, которая сейчас борется с раком, сообщила о том, что у них с супругом Майклом Миддлтоном есть большой долг, который они не могут погасить.

Как сообщает Us Weekly, 69-летняя Кэрол не может рассчитать "затраты фирмы на банкротство в размере 260 000 фунтов стерлингов (более 329 000 долларов США) для своего находящегося в затруднительном положении бизнеса".

Известно, что компания Кэрол и ее супруга еще в прошлом году задолжала кредиторам 2,6 миллиона фунтов стерлингов.

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Однако, женщина не хочет посвящать дочь в свои проблемы, потому что той сейчас и так несладко из-за серьезного онкологического заболевания.

"Кэрол отчаянно пытается заставить Кейт полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Это очень тревожное время для семьи, но они не ждут никакой помощи от своих детей и не хотят, чтобы они волновались", - сообщил источник в комментарии изданию.

Болезнь Кейт Миддлтон

Недавно у Кейт Миддлтон обнаружили рак. Принцесса записала видеообращение, в котором сказала, что сейчас вынуждена сосредоточиться на своем выздоровлении. Известно, что ей уже сделали операцию на брюшной полости.

Стоит отметить, что первая леди Украины Елена Зеленская поддержала Миддлтон. Елена подчеркнула, что британцы и украинцы стали близкими за время войны, поэтому она пожелала Кейт скорейшего выздоровления и победы над сложным заболеванием.

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