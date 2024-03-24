Она написала соответствующий пост в соцсети.

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к принцессе Кейт Миддлтон, которая недавно рассказала о своей борьбе с раком.

Елена подчеркнула, что британцы и украинцы стали близкими за время войны, поэтому она пожелала Кейт скорейшего выздоровления и победы над сложным заболеванием.

"Я отдаю дань уважения Вашему Королевскому Высочеству за мужество и несокрушимый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевская семья и народ Великобритании стали очень близкими народу Украины. Вместе со всеми украинцами желаю Вашему Королевскому Высочеству полного и скорейшего выздоровления", - написала первая Леди у себя в Instagram.

Видео дня

К слову, 22 марта 2024 года на официальной странице принца и принцессы Уэльских появилось видео, где Кейт Миддлтон призналась, почему долгое время не выходила на публику. Оказалось, что после плановой операции в январе на брюшной полости все стало значительно серьезнее с ее здоровьем. У Кейт диагностировали рак. Сейчас принцесса проходит курс химиотерапии и находится на ранней стадии этого лечения. Она долго не решалась об этом рассказать, однако сейчас благодарит за слова поддержки всех неравнодушных.

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