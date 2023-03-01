Депутат Госдумы выступил с соответствующим заявлением и аргументировал это тем, что украинцы продолжают получать деньги от транслирования данных продуктов на территории РФ.

В Госдуме РФ спустя год после начала полномасштабной войны решили запретить украинские сериалы. Речь идет о "Сватах", "Слуге народа", "Папике" и других. Под запрет также может попасть развлекательное тревел-шоу "Орел и решка". Об этом сообщают росСМИ, распространяя соответствующие заявление от депутата Дмитрия Гусева - он стал автором этой идеи.

В пояснительной записке сказано:

"Доходы от демонстрации такого развлекательного контента идут на финансирование вооруженных сил Украины через налоги и добровольные пожертвования, позволяющие отдельным гражданам Украины проводить антироссийскую политику. Права на указанный развлекательный контент принадлежат гражданам Украины".

Теперь заявление Гусева рассмотрят, и, в случае удовлетворения, из российских онлайн-кинотеатров будут удалены украинские сериалы и шоу. Российский депутат намекнул, что те кинотеатры, которые этого не сделают, будут считаться "пособниками терроризма".

Отметим, многие актеры сериала "Сваты" - россияне, поддержавшие кровопролитную войну. Например, Федор Добронравов приезжал в больницу к раненным оккупантам летом 2022 года, высказывая им слова поддержки. Татьяна Кравченко, которая родилась и выросла в украинском городе Донецк, стала пропагандисткой - в своих интервью она говорит о якобы "н*ц*стах" в Украине. Инна Королева, сыгравшая Машу Ковалеву, заявила, что украинцам, которые против войны, "срочно нужна психологическая помощь".

Напомним, звезда "Сватов" рассказала, что живет в нищете.

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