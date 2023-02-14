Татьяна Кравченко запомнилась зрителям по роли Валюхи Будько в культовом сериале.

Актриса Татьяна Кравченко, которая родилась в украинском городе Донецк, сейчас строит карьеру в России. Там она играет в театре, почти не снимается в сериалах и кино.

Ее самой знаковой ролью является персонаж Валентины Будько из культового сериала "Сваты". Незамысловатость, харизматичность, понятный бытовой юмор и неподдельная искренность - то, за что Валюху полюбили миллионы.

Однако сейчас Кравченко лишилась части своей аудитории. Поговаривают, что актриса спилась. Ударом для ее украинских поклонников стало то, что она поддержала кровавый режим Кремля.

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Татьяну Кравченко обвинили в алкоголизме: подробности

Российский актер Стас Садальский, который часто работает с Татьяной Кравченко, недавно сделал сенсационное заявление - якобы актриса страдает от алкогольной зависимости. Это он подтвердил призывом обратить внимание на ее внешний вид: у нее часто огромные мешки под глазами, отеки, она выглядит уставшей и измученной во время игры на сцене.

"Алкоголь может коснуться любого - как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично… Есть, в конце концов, партнеры по сцене, на которых Татьяне Эдуардовне наплевать, как и на зрителей, которым она сейчас "безмерно благодарна за поддержку". Им она может пудрить мозги сколько хочет. А в нашей среде все прекрасно понимают, что произошло", - комментировал прессе Садальский.

После обвинений со стороны Стаса Садальского Кравченко даже отказалась с ним выступать на одной сцене, сказав, что он - лжец. Однако в недавнем интервью путинисту Борису Корчевникову актриса подтвердила, что часто употребляет спиртные напитки между выступлениями и съемками, потому что "работа такая".

"Нет, выпивают все, конечно, естественно. Это профессия такая. А как?! После спектакля, там, или в перерывах снимать адреналин. А у меня еще роли все такие, я везде пью, пью, везде пьяница!" - сказала Татьяна смеясь.

Как сейчас выглядит Татьяна Кравченко

Напомним, как сегодня живет дочь Будько из "Сватов".

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