Актриса Инна Королева навсегда лишилась популярности на территории Украины.

"Сваты" - некогда популярный телесериал как в России, так и в Украине. В нем снимались актеры из разных стран. После начала полномасштабной войны некоторые стали на сторону убийц. Среди них - Инна Королева, сыгравшая дочь Ивана и Валентины Будько.

Хоть Мария Ковалева (персонаж Инны) не очень часто появлялся в кадре, к ней прониклись любовью многие фанаты культовой истории. Вот только им она разбила сердце, поддержав кровопролития мирного населения.

Инна Королева: биография

Она родилась в 1976 году в Павлодаре, Казахстан. Еще с самого детства родные Инны понимали, что она пойдет по актерской дорожке - девочка ходила в театральную студию, а потом пошла в школу с театральным уклоном. После школы стала студенткой актерского факультета Белорусской академии искусств.

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Получив образование, Королева поняла - в Казахстане ей делать нечего. Девушка отправилась в Москву, успешно поступив в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. Учебу Инна Королева завершила в 2000 году, после чего начался ее стремительный рост как актрисы театра и кино.

Инна Королева: образ в "Сватах"

Инна появилась в сериале с самого первого сезона, который показали в 2008 году. Тогда она обрела широкую узнаваемость.

В картине ей досталась роль дочери главных героев Ивана и Валентины Будько - Маши Ковалевой. Персонаж Королевой лишь эпизодически появлялся в кадре, поскольку, согласно сценарию, воспитание внуков лежало на бабушках и дедушках, а Маша Ковалева и ее муж постоянно были в командировках и работали за границей.

Однако это не помешало Королевой стать всенародной любимицей в Украине, в России, в других странах, где транслировали сериал.

Что Инна Королева говорит о войне в Украине

После того, как началась полномасштабная война, Инна утратила свой статус всенародной любимицы на территории Украины. Все дело в том, что она поддержала войну и убийства мирных граждан. Как сказала пропагандистка, украинцам, выступающим против войны и убийства РФ мирных граждан, "нужна психологическая помощь".

Напомним, вот что стало с алкоголиком Митяем из "Сватов".

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