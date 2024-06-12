В России 'напали' на Аллу Пугачеву

На нее "набросилась" Маша Распутина.

Российская певица Маша Распутина гневно высказалась в адрес Аллы Пугачевой, которая осудила полномасштабное вторжение в Украину и уехала из страны-агрессора.

В программе пропагандиста Бориса Корчевникова путинистка вспоминал фразу примадонны о "рабах и холопах" и приказала выехавшим из РФ артистам сидеть тихо.

"Убежали, тогда сидите тихо. Зачем говорить про страну, которая давала вам все? Берете и обгаживаете все. Эти "рабы и холопы" ходили к вам на концерты, отдавали последние деньги", - выдала Распутина.

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Стоит отметить, что Маша Распустина поддерживает преступный режим Кремля. Она неоднократно пела оды диктатору Владимиру Путину. А вот Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным осуждает российскую агрессию против Украины.

В начале большой войны они уехали из России в Израиль, где живут уже более двух лет. Периодически они летают на Кипр. Возвращаться на родину пара не планирует.

Напомним, Алла Пугачева из-за проблем со здоровьем уехала с Кипра.

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