Артистка не планирует возвращаться в Израиль, где живет последние годы.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая осудила путинский режим и эмигрировала с семьей в Израиль, некоторое время была в отпуске на Кипре. Однако из-за проблем со здоровьем ей пришлось уехать с солнечного острова.

При этом исполнительница, у которой ранее отобрали важное звание в России, не планирует возвращаться в Израиль, который за последние годы стал родным для нее.

Как пишут российские СМИ, певица хочет переехать с детьми и мужем - юмористом и шоуменом Максимом Галкиным - в Юрмалу, Латвия. Там у примадонны есть собственная вилла.

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"На прошлой неделе температура воздуха на Кипре достигла рекордных 42 градусов, и здоровье пожилой исполнительницы хита "Арлекино" резко пошатнулось. На фоне влажности и жары у нее стали отекать ноги. Певице трудно ходить", - говорится в сообщении.

Антивоенная позиция Аллы Пугачевой

В начале полномасштабной войны России против Украины Алла с мужем и детьми покинула Россию. Она осудила кровавый режим Кремля и действия диктатора Путина. В 2022 году примадонна обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Галкин уже внесен в этот список россиянами из-за антивоенной позиции.

Пугачева заявила, что разделяет стремление мужа к мирной жизни и свободе слова в России, а также призвала к прекращению гибели людей "за иллюзорные цели". Галкин постоянно комментирует события в Украине, в частности, недавно он отреагировал на террористическую атаку на Харьков.

Напомним, ранее Максиму Галкину и Алле Пугачевой запретили въезд в тропическую страну. Россияне радуются, что теперь супруги не смогут поехать на отдых.

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