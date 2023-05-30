Выступление группы "Ночные снайперы" должно было состояться 12 июня.

На 12 июня в Краснодаре планировался концерт группы "Ночные снайперы", лидером которой является Диана Арбенина. 30 мая стало известно, что во дворце спорта "Олимп" мероприятие проводить запретили. Об этом пишут росСМИ.

"Выступления не будет. Уже точно. Для возврата денег обращайтесь по месту приобретения билетов", - сказали представители стадиона в комментарии прессе.

Причину отмены не раскрывают, но это может быть связано с позицией Арбениной касательно "спецоперации" - так на территории страны-агрессора называют войну.

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Что Диана Арбенина говорила о войне в Украине

Фронтвумен рок-группы "Ночные снайперы" выступила против полномасштабной войны и агрессии РФ. В прошлом году она выпустила песню со словами: "Мы так долго ждали весну. Ты идёшь на чужую войну. И никто у нас не спросил. Я не плачу. Нет слез и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой. Я дождусь, и я буду с тобой. Не молчи".

Сама Диана Арбенина еще не комментировала то, что концерты ее коллектива в России отменили. Это уже не первый такой случай. Ранее под запрет попали выступления "Ночных снайперов" в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске и еще трех городах.

Ранее УНИАН писал, что Арбенина от имени оккупантов спела о войне в Украине.

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