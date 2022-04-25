В песне "Не молчи" Арбенина призвала не молчать о своей антивоенной позиции.

Российская певица Диана Арбенина представила новую песню "Не молчи", в которой призвала не молчать о войне в Украине, а также рассказала о потерях российской армии.

Певица спела от имени оккупантов и рассказала о том, что российских солдат отправляют на "чужую войну", на которой они погибают.

Кроме того, Арбенина заявила, что российские пропагандисты доносят столько же лжи, как и правды.

"Мы так долго ждали весну. Ты идёшь на чужую войну. И никто у нас не спросил. Я не плачу. Нет слез и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой. Я дождусь, и я буду с тобой. Не молчи", - поет Арбенина.

Отметим, 3 июля 2014 года Арбенина выступила с концертом в Киеве. Артистка со сцены поддержала своих поклонников, проживающих в Украине и извинилась за своих российских коллег, которые до сих пор не поддержали своих украинских поклонников. Через некоторое время было отменено около 30 концертов "Ночных снайперов" в городах России и поэтический вечер, который должен был стать одним из событий фестиваля "Букмаркет" в Москве.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук посвятил песню защитникам Мариуполя.

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