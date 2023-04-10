Также на солистку группы Диану Арбенину написали "донос" из-за ее позиции против войны.

В России начали массово отменять концерты группы "Ночные снайперы". Это может быть связано с тем, что фронтвумен коллектива Диана Арбенина выступила против кровожадной войны в Украине.

Уже известно, что ее концерты отменили в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти и Пятигорске. Выступление в Краснодаре пока что под вопросом, но, как сообщают росСМИ, местные власти против проведения мероприятия.

Стоит отметить, что концерты были запланированы в рамках масштабного тура "Ночных снайперов" в честь 30-летия на сцене. Тур должен был закончиться в июле выступлением в Москве.

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Что Диана Арбенина говорила о войне в Украине

Российская певица и лидер рок-группы "Ночные снайперы" осудила вторжение России в Украину. Незадолго после начала полномасштабной войны она выпустила песню, в которой рассказала о том, что русских солдат отправляют на "чужую войну".

"Мы так долго ждали весну. Ты идёшь на чужую войну. И никто у нас не спросил. Я не плачу. Нет слез и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой. Я дождусь, и я буду с тобой. Не молчи", - спела Арбенина.

Недавно УНИАН писал, что в РФ хотят отменить концерты путиниста Басты из-за "непатриотичного высказывания".

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