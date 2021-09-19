Певица предстала в ярком образе.

Украинская певица Алина Гросу обнародовала в своем инста-блоге фотографии со свадьбы своей подружки.

Оказывается, артистка была подружкой невесты, а ее возлюбленный, российский актер Роман Полянский - свидетелем. Напомним, ранее Алина говорила о том, что если словит букет невесты, то подумает и о собственной свадьбе.

На свадьбу Гросу пришла в лавандовом платье будуарного стиля со сказочным пухом и сеточкой в камнях. Также она распустила кудрявые локоны и нанесла яркий макияж. В руках певица держала нежный букетик.

"Будьте счастливы, наши ангелочки. Пусть семейная жизнь подарит вам исключительно позитивные моменты в жизни, царит любовь, мир, радость, вдохновение, успех и поскорее звучит детский смех и пусть если вместе - то уже навсегда", - подписала фото Гросу.

"Какие все красивые", "Артистка кабаре, а не подружка невесты" ,"Шикарно", "Будуарно", "У вас очень красивое и необычное платье", - пишут поклонники.

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Алина Гросу - украинская певица, работающая в стилях: танцевальная музыка и поп-рок. Работает на профессиональной сцене с 4 лет, с 1999 года.

Впервые на Алину обратила внимание ее крестная, украинская звезда эстрады и композитор Ирина Билык. Она подарила ей песню "Рушничок", а в дальнейшем написала ещё несколько песен: "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".

Сейчас Гросу выпускает лирические песни и снимает на них клипы. Отметим, во многих клипах участвовал и ее возлюбленный Роман Полянский.

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Автор: Диана Могилевич