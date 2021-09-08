Певица состоит в отношениях с российским актером.

Украинская певица Алина Гросу недавно развелась со своим супругом и вскоре начала встречаться с российским актером Романом Полянским, который ради своей любимой из Москвы переехал в Киев.

Влюбленные долго скрывали свои отношения, но таки решились раскрыть некоторые подробности своей личной жизни. В одном из интервью они сказали, что очень влюблены друг в друга. Также пара часто публикует совместные фотографии и уже успели несколько раз отдохнуть на море.

В связи с этим поклонники уже начали расспрашивать Алину о свадьбе. В инста-сториз певица рассказала, что 19 сентября пойдет на свадьбу к подруге. И если она там поймает букетик, то вновь задумается о том, чтобы связать себя узами брака.

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"Великолепный вопрос, спасибо за него. У моей подруги будет 19-го сентября свадьба. Как раз я туда пойду и буду отмечать. А если я поймаю букетик, то буду думать. А до этого не думаю пока еще", - сказала Гросу.

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Автор: Диана Могилевич