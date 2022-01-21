Звезда также рассказала, хочет ли она замуж.

Украинская блогерша-миллионница София Стужук призналась, что сейчас жалеет за то, что транслировала личную жизнь в соцсетях. Нового возлюбленного звезда пока не будет показывать фолловерам.

Об этом она сообщила в Instagram-сториз в формате вопрос-ответ.

Стужук отметила, что пока не определилась, когда покажет нового избранника миллионной публике. Однако пока ей комфортно делиться своим счастьем, не вдаваясь в подробности.

"Честно? Я на самом деле жалею, что вообще кого-то, с кем общалась или что-то пробовала, показывала в блоге весь этот год. Уже достаточно я просто буду показывать, делиться тем, что я счастлива", - пояснила София.

По словам блогера, она делится с фолловерами личной жизнью, поскольку привыкла к этому. При этом София отметила, что на этот раз стремится избежать подробностей о своих новых отношениях, в том числе и раскрывать имя любимого.

Пока блогерша не смогла ответить, когда будет готова поделиться этой информацией.

"Увидим. Могу только сказать, что люблю его. И мне впервые в жизни так хорошо", - призналась блогер.

Читайте такжеПластический хирург Тринчер назвал грудь Стужук "отвратительной": блогерша ответилаКроме того, звезда ответила на вопрос относительно того, хочет ли она замуж после смерти мужа Дмитрия.

"Скажем так: я хочу, чтобы если замуж, то только в действительно кайфовых, счастливых, адекватных, здоровых отношениях. И без спешки, а с чувствами", - написала Стужук.

Как сообщал УНИАН, ранее София Стужук показала подписчикам своего нового парня.

Муж Софии Стужук, тоже блогер, умер в 2020 году от осложнений коронавируса. У самой Софии – трое детей.

Вас также могут заинтересовать новости: