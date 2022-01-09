Фолловеров знаменитости возмутило то, что она все чаще путешествует без трех маленьких детей.

Блогерша-миллионница София Стужук эмоционально ответила на волну хейту касательно ее путешествий без детей и построения новых отношений.

Публикация на тему материнства появилась в Instagram блогерши.

Фоловери начали массово писать Софии, что сейчас она стала плохим примером матери, ведь предпочитает уделять внимание новому возлюбленному, а не детям. Звезда ответила на несколько таких вопросов у сторис.

Читайте также"Лучший Новый год": блогерша София Стужук показала объятия в постели с любимым (фото)Впоследствии Стужук написала длинный пост на этот счет и даже закрыла комментарии, чтобы избежать новой волны хейта.

"Моя система ценностей и координат всегда была семья. Я человек, в котором любовь море. Я нуждаюсь дарить его и получать. Я кайфую быть в одних отношениях больше, чем в свободе. Я обожаю быть мамой и очень сильно люблю своих детей. Очень. Как у любой нормальной мамы у меня частенько бывают и угрызения совести и угнетение себя ощущением недостаточно хорошей мамы. Я знаю, сколько боли я пережила, когда разрушилась моя семья, потому что это была моя важнейшая ценность. Однако, ценности себя у меня было минимум. Я знаю, какой путь я прошла к тому, чтобы наконец понять, что я многогранна и ролей у меня много. И первая - женская, а только потом партнера/жены/мамы/блогера/бизнесблабла и тд. И что я никому ничего не должна. Я просто должна быть счастлива. А для этого мне нужно делать то, что я хочу и что для меня важно", – написала Стужук.

По словам блогера, чтобы создать новую семью, она должна быть достойной того человека, которого бы хотела видеть рядом с собой. Для построения новых отношений ей нужно время и пространство. Именно этим она сейчас занимается.

Хочу дать детям достойный пример мамы, успешного и счастливого человека, адекватных отношений и модели семьи, мужскую ролевую модель, пример любви и любви родителей. У меня все, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее София Стужук показала подписчикам своего нового парня.

Муж Софии Стужук, тоже блогер, умер в 2020 году от осложнений коронавируса. У самой Софии – трое детей.

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