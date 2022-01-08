Муж Софии Стужук умер в 2020 году от осложнений коронавируса.

Блогерша-миллионщица София Стужук показала подписчикам своего нового парня.

Фото в объятиях с любимым Стужук выложила в Instagram Stories.

О новой любви женщина рассказала поклонникам во время празднования Нового года. Правда, тогда София ограничилась фотографией рук мужчины и трогательной подписью: "Лучший Новый год и лучшее начало года в моей жизни".

Стужук отдыхает с парнем в Буковеле в Карпатах, оставив детей дома. Блогерша делится моментами с отдыха. В частности, рассказывала подписчикам о лучшем сале в Карпатах, колядках и хвасталась успехами катания в горах.

Впрочем, у Stories появились несколько совместных селфи с бойфрендом. Стужук еще не решается разоблачать сторонникам личность счастливца.

Муж Софии Стужук, тоже блогер, умер в 2020 году от осложнений коронавируса. У самой Софии – трое детей.

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