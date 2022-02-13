Shadu рассказала детали, как подхватила Омикрон.

Украинская певица Shadu в своем профиле Instagram показала положительный тест на коронавирус. Именно вирусная инфекция стала причиной отсутствия артистки в социальных сетях.

"Вторник. Утро. Не могу встать с постели. Я вам не могу передать как мне было плохо. Ужасная рвота все утро. Меня трясло от температуры в прямом смысле этого слова. Я надела на себя очень много вещей", - сказала в сторис Shadu.

Ужасное самочувствие звезды длилось более трех дней. Сейчас артистка чувствует себя нормально и идет на поправку. Из основных симптомов она отметила кашель, температуру, насморк, рвоту и даже обморок.

Напомним, ранее украинская певица Shadu пожаловалась на отдых в Мексике. Неприятная ситуация случилась с ней накануне Нового года.

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