SHADU поделилась впечатлением от отпуска.

Украинская певица SHADU в своем Instagram рассказала, как накануне Нового года попала в неприятную ситуацию, которая случилась с ней в Мексике во время отдыха.

"Мы никогда не были в Мексике, поэтому выбор пал на эту страну. К таким дальним поездкам я всегда готовлюсь заранее: смотрю обзоры отелей, читаю отзывы. Очень не люблю сюрпризы – когда планируешь одно, а приезжаешь на место и получается другое. Однако, как я ни готовилась, без сюрпризов не обошлось! Сначала нас поселили в номер с видом на стройку. В номере был строительный мусор, за окном рабочие, кран, шум и прочие прелести строительства! Мне было безумно обидно! Поэтому весь первый день пришлось ругаться с администрацией и стоять на своем! В конце концов все получилось и мы переехали в замечательный номер с долгожданным видом на море", - комментирует артистка.

Отправилась в долгожданное путешествие SHADU накануне Нового года. Именно там артистка и отпраздновала этот праздник в компании ближайшего для нее человека.

Читайте такжеПосле 40 лет: 5 известных женщин, вышедших замуж в позднем возрасте"31 января мы наконец увидели море, с радости перекупались и перегрелись. После пляжа я просто заснула! А когда надо было вставать и собираться на вечеринку – сил не было вообще. И тут дилемма - пересилить себя и последовать привычке? Или послушать свое тело и продолжить спать? Сперва шок! Как же я не буду праздновать? Первый раз за 30 лет! А потом я посмотрела по-другому на эту ситуацию! Нам всегда очень трудно избежать того привычного, что кажется непреклонным порядком вещей! Изменить стиль питания, привычный маршрут, компанию. А если это изменение и есть наше развитие? И отказываясь от него, мы просто следуем прошлому. Я смыла макияж (да, я заставила себя накраситься), надела пижаму, выпила в 22.30 бокал шампанского и легла спать. Утром проснулась с чувством счастья и свободы", - поделилась певица.

Также SHADU рассказала, что в путешествии наткнулась на настоящего крокодила, и замерла на мгновение, ведь он был слишком близко.

"Я люблю всевозможные древности, но Чичен-Ица превзошел все мои ожидания. Там невероятная энергетика! Еще мы поехали в один из Сенотов. Это природный колодец в подземной пещере – необычное произведение природы! Там довольно холодная вода, но я все равно купалась! После купания было чувство очистки и обновления! Ну или это я сама себе выдумывала. Также мы катались на аутентичном челноке по реке заповедника Рио-Лагартос, надеясь увидеть крокодилов. Но в глубине души было немного страшно. Когда двухметровый крокодил в метре от тебя - разные мысли лезут в голову. Однако это невероятно увлекательно", - дополнила артистка.

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