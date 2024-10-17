Мужчина также рассказал, что больше всего ценит в браке.

Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя ответил на слухи о разводе с женой Аленой.

Некоторое время в сети поговаривали, что одна из самых крепких звездных переживает сложный момент в отношениях. Более того, сама певица Алена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, признавалась, что война и ее жизнь с детьми в Америке почти 1,5 года без любимого внесла свои коррективы в их супружескую жизнь.

Однако недавно Тарас решил расставить все точки над "і" в этой теме.

"У нас крепкая семья. Это самая большая ценность - дети, наш союз с Аленой. Мы интересные личности, творческие люди, со своими характерами, но мне все это настолько дорого, что о каком разводе вообще идет речь? Об этом не может быть и речи", - ответил Тополя в интервью Алине Шаманской.

Музыкант также отметил, что не стоит верить сплетням. И даже если кто-то хочет, чтобы их брак распался, этого, по его словам, никогда не произойдет.

К слову, Тарас и Елена поженились в 2013 году. Пара воспитывает троих общих детей: сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию.

Напомним, ранее известный украинский актер Валентин Томусяк рассказал о кризисе в браке.

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