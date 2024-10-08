Он подчеркнул важность именно украинского.

Украинский певец Тарас Тополя рассказал о неприятном впечатлении от одной из столичных школ, где учится его сын Марко. Фронтмен "Антител" отводил сына на учебу, и услышал, что практически все ученики разговаривают на русском языке.

Артиста это возмутило, однако он отметил - ответственность за это несут именно родители, которые не приучают своих детей к государственному языку. Певца огорчает тот факт, что далеко не все понимают, насколько важен переход детей на украинский. Ведь это поколение, которое сейчас растет, говорит он в интервью для Oboz.ua.

В семье Тараса Тополи и его жены Елены ситуация иная, поделился артист. Звездные супруги решили, что их дети будут говорить на украинском. Такая договоренность появилась еще до полномасштабной войны, после аннексии Крыма и начала войны на востоке страны. Однако Тарас отметил, что не все семьи приняли подобное решение. Поэтому даже после начала полномасштабной войны в Украине есть определенная часть общества, которая говорит на русском языке.

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"В других семьях не так. И я, к сожалению, констатирую, что языковая среда в Киеве продолжает быть русскоязычной, несмотря ни на что", - говорит артист.

Следует отметить, что Алена Тополя (ранее была известна под псевдонимом Alyosha) и Тарас Тополя в браке с 2013 года. Они воспитывают двух сыновей (Марка и Романа) и дочь Марию.

В интервью Тарас говорил о том, что даже война не изменила его взаимопонимание с женой. Он также подчеркивал, что за 11 лет брака у них не было измен. По его словам, когда их союз только начался, то они решили сначала родить детей, а уже потом - поставить "штампы в паспорте". Тополя признался, что дал слово Елене - она для него единственная.

Напомним, ранее Тарас Тополя прокомментировал слухи, что он идет в политику и вспомнил о Марьяне Безуглой.

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