Телеведущая предстала в стильном лыжном костюме.

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила устроить себе зимний отпуск в Буковеле.

На новых фотографиях, опубликованных в ее инста-блоге, звезда позирует в стильном лыжном костюме из коллекции всемирно известного бренда Goldbergh. Стоимость такого костюма достигает почти 40 тысяч гривень.

Отметим, что даже в лыжном комбинезоне Никитюк удалось подчеркнуть свою фигуру и длинные ноги. Дополнила она образ большими очками для катания.

Читайте такжеЛучшие выходы года: Елена Зеленская показала украинкам, как стильно одеваться"Классная девчонка", "Невероятная", "Какая красивая", "Девушка на все 100", "Харизматичная", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Леся Никитюк укатила в Буковель и готовится разбогатеть на криптовалюте.

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