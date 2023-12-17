Он был первым барабанщиком группы.

Умер первый барабанщик легендарной группы AC/DC Колин Берджесс. Об этом сообщили на официальной странице коллектива в Facebook.

"Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин", – говорится в сообщении.

Ударнику было 77 лет. О причинах его смерти не сообщается.

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Отметим, что Берджесс был участником оригинального состава группы AC/DC, основанной в 1973 году. В группе он продержался год. В 1974 ударник ушел, поскольку он якобы появился пьяным на сцене. Однако он еще выступал в составе AC/DC позже.

Кроме того, он играл на барабанах в австралийской группе The Masters Apprentices с 1968 по 1972 год.

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