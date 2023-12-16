Уже известна причина его смерти.

Бразильский певец Педро Энрике скончался прямо во время своего выступления на церковном служении. Как сообщает Daily Mail, мероприятие проходило в городе Фейра-де-Сантана.

В сеть попало видео с этого концерта. На нем видно, как 30-летний артист исполняет песни на христианскую тематику. Внезапно ему становится плохо и он падает прямо на сцене.

К нему сразу же подбежали гости мероприятия, однако спасти его не удалось. Энрике умер прямо во время концерта.

Судебная медицинская экспертиза установила, что у музыканта случился сердечный приступ.

Друзья Педро рассказали, что последнее время он жаловался на плохое самочувствие. По их словам, артист был истощен из-за регулярных выступлений.

Кто такой Педро Энрике

Карьера Педро Энрике началась в 2015 году. Изначально он публиковал песни на своем YouTube-канале, а затем стал участником группы. Однако позже он решил заняться все же сольной карьерой. Его песня "Não Falhou" стала популярной в Бразилии и не только.

Известно, что у него остались жена и двухмесячная дочь.

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