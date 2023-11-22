Крыжановский умер в 66 лет.

Сегодня, 22 ноября, стало известно о смерти известного украинского актера Александра Крыжановского. Он скончался в Киеве на 67 году жизни.

Об этом рассказал его сын. На своей странице в Facebook наследник актера рассказал, что его отец умер от инфаркта и сопутствующих осложнений.

"Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни - Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже", - написал сын Крыжановского.

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Стоит отметить, что ранее Крыжановского признали заслуженным артистом Украины. До полномасштабного российского вторжения он, конечно, снимался в стране-агрессора, однако после 24 февраля 2022 года четко встал на сторону Украины. Все это время он оставался в Киеве вместе со своей семьей.

Чем известен Александр Крыжановский

Александр Крыжановский снимался в таких сериалах как "Швабра", Нюхач", "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Битва за Севастополь" и других.

Также он являлся директором и художественным руководителем Киевского академического театра на Печерске.

У него остались супруга, актриса Театра на Подоле Тамара Плашенко и сын Владимир.

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