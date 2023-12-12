Артистка долго молчала, однако сейчас решилась назвать причину смерти мамы.

Певица Тоня Матвиенко поделилась подробностями смерти своей мамы - народной артистки Украины Нины Матвиенко. По словам Тони, четыре года назад у ее мамы появилась болезнь, о которой она даже не догадывалась.

И только в августе этого года врачи сообщили ей диагноз. Для Нины Митрофановны и всей ее семьи это был шок, потому что женщина всю свою жизнь была очень энергичной и не имела вредных привычек.

"8 августа в какой-то момент она стала плохо чувствовать себя – очень живот болел – и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступеням – и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти четыре года была болезнь. Для нее это был также шок. Она боялась умереть от этой болезни", - рассказала Тоня в интервью Viva.

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Также она обратилась ко всем украинцам и призвала их следить за своим здоровьем. По словам Антонины, если раньше пройти обследование и определить какое-то заболевание, то есть шанс успешно его вылечить.

"Хочу, чтобы все услышали, тем более, те, кому за 40 лет: обязательно делайте профилактические обследования у врачей и раз в год проходите медицинские чек-апы. Ведь на ранней стадии это можно остановить и прожить еще очень много лет", – говорит Матвиенко.

Напомним, Нина Матвиенко скончалась 8 октября в Киеве. 11 октября ее похоронили на Зверинецком кладбище. Зять Нины Митрофановны рассказал, что она страдала от онкологии.

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