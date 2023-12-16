Согласно результатам вскрытия, смерть Перри наступила от "неизвестного пути употребления наркотиков".

Известный актер из сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался от "воздействия кетамина". Таковы выводы бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает американский журнал PEOPLE.

Согласно отчету, Перри умер из-за острого воздействия кетамина (это галлюциноген, используемый в качестве наркоза, в Штатах его используют для лечения депрессии, ПТСР, а также в ходе терапии, связанной с употреблением героина). Помимо кетамина среди факторов, способствовавших его смерти, указаны утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина (это лекарство, используемое для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов).

Мэттью Перри умер в конце октября на 55-м году жизни в результате утопления. Вскрытие показало, что Перри, который, "по сообщениям друзей, был чист в течение 19 месяцев" - находился на инфузионной терапии кетамином. Причем его последний курс лечения состоялся всего за полторы недели до смерти. Однако судмедэксперт отметил, что "кетамин в его организме на момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии, поскольку период полураспада кетамина составляет от 3 до 4 часов или меньше".

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Согласно результатам вскрытия, смерть Перри наступила от "неизвестного пути употребления наркотиков".

"При высоком уровне кетамина, обнаруженном в посмертных образцах крови Перри, основные летальные последствия должны были быть связаны как с чрезмерной стимуляцией сердечно-сосудистой системы, так и с угнетением дыхания", - говорится в отчете бюро судебно-медицинской экспертизы. В результате чего актер потерял сознание и утонул.

Смерть Мэтью Перри - детали

Мэтью Перри, известный по роли Чендлера из сериала "Друзья", был найден мертвым 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе - тело актера находилось в джакузи.

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