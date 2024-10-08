СолоХа рассекретила, где работает ее избранник.

Украинская певица СолоХа, она же Тереза Балашова, впервые рассказала о своей личной жизни. Исполнительница рассекретила своего загадочного мужа, от которого родила дочь.

Много лет артистка скрывала мужа, однако на этот раз она впервые заговорила о нем. СолоХа раскрыла, что ее возлюбленного зовут Максим. Она его назвала "голубоглазым красавцем", но показывать его лицо пока не хочет. По словам певицы, мужчина работает в правоохранительных органах.

"Его зовут Максим. Он красивый, голубоглазый парень. Хороший, добрый", - поделилась Балашова.

Также звезда рассказала о своей старшей дочери Ариане. В частности, Тереза поделилась успехами в учебе девочки. СолоХа отметила, что Ариана перешла в новую школу. Она сменила частное учебное заведение на государственное. Как объяснила артистка, в первой школе девочка получала плохое образование. Исполнительница похвасталась, что сейчас дочь начала изучать китайский язык.

"Моя дочь Ариана училась в частной школе, но там ничего не научили. Там в третьем классе она даже не знает таблички умножения. Затем полгода назад она говорит, что хочет изучать китайский язык. Я нашла государственную гимназию и она сейчас там учится. Это гимназия восточных языков, куда не так легко попасть. Она бесплатная, но они там учатся. И моя девочка так подтянулась, я очень рада за нее", - сказала певица.

Напомним, ранее СолоХа подала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2025.

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