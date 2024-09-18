Известная украинская певица подала заявку на Нацотбор на Евровидение-2025

Поклонники поддержали ее решение.

Украинская поп-исполнительница СолоХа официально заявила о своем участии в Национальном отборе на Евровидение-2025. Еще весной 2024 года она делилась с поклонниками планами попробовать свои силы на престижном песенном конкурсе, а теперь артистка официально подала заявку.

"Друзья! Сегодня первый день подачи заявок на участие в Национальном отборе Евровидения. И я уже подала эту заявку!" – рассказала исполнительница в соцсетях.

СолоХа поделилась, что к подготовке к конкурсу она подошла с особой ответственностью. Вместе с командой она уже записала композицию, которую надеется представить на Евровидении и порадовать своих слушателей.

Видео дня

"Много репетиций и времени в студии звукозаписи породили очень мощную песню, которую я очень надеюсь вы все скоро услышите и полюбите. В добрый путь! С Богом!" – добавила певица.

Как отреагировали ее поклонники

"Это такой большой труд. Пусть Бог вам поможет"

"Держим за вас кулачки"

"Я тебе желаю, чтобы у тебя все получилось"

"Вау, какая новость. Мой голос за вас"

"Искренне желаю тебе победы. Ты этого достойна"

Напомним, ранее блогер "слил", кто будет представлять Украину на Евровидении-2025.

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