Он заявил, что не хочет возвращаться в Украину и назвал причину.

Вокруг украинского комика Андрея Щегеля не утихает скандал. В этот раз он жестко высказался о стране, в которой родился и вырос, а также оскорбил своих земляков.

На очередном YouTube-канале он заявил, что Украина - это "е*аный цирк с попаянными д*билами, у которых нет шансов на цивилизованную жизнь".

"Люди - е*аные крысы, которые не могут включить голову, возразить, поддержать и что-то делать… Они совершенно зависимые п*доры, которые трясутся за пирожок с г*вном, лишь бы у них не забрали ни на что не способное гражданство. Я склоняюсь, что это фестиваль долбо*бов, где все базируется на зависти", - сказал Щегель.

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Он добавил, что не планирует возвращаться в Украину, а мотиватором для него якобы выступили сами украинцы.

Скандал с Андреем Щегелем

Ранее Андрей Щегель заявил, что получил три повестки, поэтому сбежал из Украины в Турцию, чтобы не идти на фронт. По его словам, в Турции он живет в "комфортной психологической обстановке".

Позже он гневно высказался о соцсетях. Как говорит комик, ранее там были жопы девушек, а сейчас - новости о войне. Поэтому он отписывается от тех, кто рассказывает обо всех ужасах, которые творят оккупанты на нашей земле.

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