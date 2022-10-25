TAYANNA неожиданно предстала в свадебном образе.

Украинская певица TAYANNA неожиданно появилась перед поклонниками в свадебном платье, несмотря на то, что она даже не намекала на торжественное событие.

Известно, что она состояла в отношениях с молодым человеком, но вскоре их союз распался. Знаменитость очень болезненно это переживала, ведь ее заветная мечта - выйти замуж. Она неоднократно говорила, что очень хочет создать крепкую семью.

Также TAYANNA выражала надежду на то, что еще помирится со своим возлюбленным, но никакой конкретики больше не говорила. Сошлись они или нет - наверняка неизвестно, но звезда уже примерила свадебный образ. Возможно, это ее наряд для нового клипа.

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"Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне от чистого сердца", - подписала фото певица.

TAYANNA: личная жизнь

Певица была замужем за саунд-продюсером компании Black Star Inc Егором Глебом. В браке у них родился сын Даниэль.

Позже стало известно, что Егор бросил звезду ради опальной Ани Лорак. Вместе ли они сейчас - неизвестно. При этом сын Глеба не хочет с ним общаться, хоть звездная мама и не препятствует этому.

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