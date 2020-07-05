Tayanna рассказала, как ее муж ушел к певице Ани Лорак

У Tayanna есть сын от Егора Глеба.

Украинская певица Tayanna рассказала, как ее супруг Егор Глеб ушел к другой известной певице Ани Лорак. По словам звезды, сейчас ее экс-супруг и Лорак живут вместе.

Об этом говорится в сюжете "Светской жизни".

"Они и дальше продолжают отношения (Егор Глеб и Ани Лорак, - УНИАН). Они живут вместе. Он общается с сыном, а сын ему звонит. Конечно, редко потому, что он от него отвык. Но когда Егор приезжает в Киев, мы постоянно видимся и можем вместе пообедать или поужинать. Это не табу", - сказала певица.

Ведущая программы Катя Осадчая отметила, что и Tayanna, и Ани Лорак певицы, они обе поют в одном стиле. По словам ведущей, Егор Глеб падок на звезд.

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"Есть такое дело. Он изменяет, и будет изменять дальше. Тем более он переехал в другую страну и там ему попалась такая же черновчанка, как и я", - добавила Tayanna.

Стоит отметить, что ранее украинская звезда написала песню Ани Лорак. Сейчас же она шутит, что теперь им осталось только всем вместе съехаться и жить большой шведской семьей.

Также Tayanna добавила, что Егор Глеб предлагал сыну поехать с ним в РФ, чтобы познакомиться с Ани и ее дочкой Софией. При этом маленький сын не горел желанием ехать.

"Сам говорит: "мам, знаешь, я же с папой вижусь очень редко. Он мне как не папа, он просто меня сделал". И он это понимает и говорит, что хочет меня беречь и быть со мной", - сказала певица.

Как сообщал УНИАН, Tayanna презентовала новую песню, которая заставляет поверить в себя.

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