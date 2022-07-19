Певица мечтает создать крепкую семью.

Украинская певица TAYANNA, кроме победы Украины в войне с Россией, мечтает создать и свою семью.

Об этом она сказала в интервью "МУЗВАР".

Она призналась, что всегда делает доску визуализации, а сейчас, как никогда, хочет выйти замуж и создать крепкую семью.

"Знаете, у меня сейчас такое интересное душевное состояние. На сегодняшний день самая большая мечта касается личной жизни. Выйти замуж, создать семью крепкую. И знать, что у тебя есть человек, с которым можно прожить и войну. Человека, который будет поддерживать и будет опорой. И, наверное, тогда появятся силы творить самой и наполняться. Потому что в этой нестабильной ситуации очень тяжело о чем-то мечтать. Знаете, столько было мечтаний до войны, море, океаны. Целая доска, а сейчас не знаю", - со слезами на глазах прокомментировала певица.

Отметим, TAYANNA уже была замужем, но ее супруг, саунд-продюсер компании Black Star Inc Егор Глеб бросил ее ради Ани Лорак.

При этом в браке у них родился сын Даниэль, которого певица сейчас воспитывает в одиночку.

Напомним, ранее TAYANNA рассказала о брате, который строил карьеру в РФ.

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