Фото было сделано на фоне гор.

Украинская певица Tayanna показала фотографию, где целуется со своим возлюбленным. Хоть молодой человек и не повернут лицом к камере, некоторые черты лица можно разглядеть.

Заметно, что он носит бороду и густые волосы. Также по снимке можно заметить, что они влюблены, ведь очень плотно прижимаются друг к другу и целуются.

При этом Tayanna не раскрывает имени своего возлюбленного. Хотя в отношениях они состоят уже не первый год. Данный снимок и вовсе был сделан в 2021 году во время отдыха в Черногории.

"Моя любимая фотография", - подписала кадр певица.

Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. Вероятно, она родила девочку. Но пока официальных подтверждений нет.

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